الامارات | «غولف أصحاب الهمم» الإماراتي ينضم إلى عضوية الاتحاد الدولي

شكرا لقرائتكم خبر عن «غولف أصحاب الهمم» الإماراتي ينضم إلى عضوية الاتحاد الدولي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف نائب رئيس اتحاد الغولف الأمين العام للاتحاد العربي، عادل الزرعوني، عن نجاح الاتحاد في الحصول على العضوية المؤقتة في الاتحاد الدولي لـ«غولف أصحاب الهمم»، ليصبح أول اتحاد عربي ينجح في ضم منتسبيه من الرياضيين أصحاب الهمم إلى قوائم الاتحاد الدولي، ومنحهم فرصة الحصوب على تصنيف عالمي يضعهم على بوصلة المشاركة في الاستحقاقات الكبرى.

وقال الزرعوني في تصريحات صحافية: «إن النتائج المشجعة التي سجلها الرياضيون أصحاب الهمم في منافسات الغولف ضمن الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص (أبوظبي 2019)، وضعت الأساس الصحيح في إدراج مسابقات هذه الشريحة ضمن مسابقات اتحاد الغولف، في خطوة حظيت باهتمام الاتحاد الدولي، وفتحت الباب، بدعم من الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي، في تسريع وتيرة المفاوضات مع الاتحاد الدولي لغولف أصحاب الهمم، وأثمرت في الحصول على العضوية المؤقتة، كأول الاتحادات العربية التي تنجح في تمهيد الطريق أمام الرياضيين أصحاب الهمم، الحصول على تصنيف دولي».

• نتائج الرياضيين أصحاب الهمم في دورة الألعاب العالمية «أبوظبي 2019» وضعت الأساس الصحيح.

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