الامارات | رمسة ملاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سلة

الرد كان صادماً من مسؤول رياضي، عندما سأله رئيس اتحاد كرة السلة عن أهمية دعم أحد الأندية لدفعه إلى التراجع عن قرار إلغاء اللعبة، حيث قال «إنها لعبة غير شعبية».

سكاربا

ذكرت صحيفة «توركيدور» البرازيلية أن نادي بالميراس لا يمانع في انتقال لاعب الوسط، غوستافو سكاربا، إلى أحد أندية دوري الخليج العربي، الذي تقدم بعرض لاستعارة اللاعب لمدة موسم واحد، مشيرة إلى أن النادي البرازيلي يشترط بيع عقد سكاربا بشكل نهائي.

تهميش

يشعر مسؤول كبير في جهة رياضية مرموقة بالتهميش،

على الرغم من أنه كان في السابق يتمتع بصلاحيات واسعة في ما يتعلق باختصاصه في إدارة شؤون هذه الجهة.

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