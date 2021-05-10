الامارات | نادي الذيد يختتم برنامجه التدريبي «معك نبدع ونتطور»

شكرا لقرائتكم خبر عن نادي الذيد يختتم برنامجه التدريبي «معك نبدع ونتطور» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتم نادي الذيد، أمس، برنامجاً تدريبياً بعنوان «معك نبدع ونتطور» الذي يهدف إلى تأهيل كل الكوادر الرياضية بأحدث المعلومات، والاطلاع على أفضل الخبرات في مختلف مجالات التطوير والتدريب في عالم الرياضة والتنمية البشرية من خلال تدوير الخبرات في النادي.

وقال النادي، في بيان، أمس: «تم تنفيذ 17 محاضرة خلال البرنامج الذي يعد فريداً من نوعه على الساحة الرياضية، ومساحة ثرية للاهتمام بكل المدربين والموظفين والإداريين، والذي انطلق مع بداية شهر يناير للعام الجاري 2021 ولمدة خمسة أشهر متواصلة في سلسلة منتقاة من المحاضرات ذات المحاور المهمة».

وتابع: «تضمن البرنامج 17 محاضرة تضمنت مختلف الاختصاصات، وشملت التدريب الرياضي والاعداد النفسي والمالية الإدارية والإدارة الرياضية والثقافة الرياضية، حيث جرى تكليف المتخصصين من كوادر النادي بإلقاء محاضرة في مجال تخصصهم واهتمامهم، وكان الهدف منها استمرار المد الثقافي الرياضي في ظل (كورونا)، وتدوير المعلومات المهمة في تطوير مستوى أداء الموظفين والإداريين».

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