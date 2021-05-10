اخبار الرياضه

الامارات | نادي الذيد يختتم برنامجه التدريبي «معك نبدع ونتطور»

0 نشر
الذيد ■ الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن نادي الذيد يختتم برنامجه التدريبي «معك نبدع ونتطور» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتم نادي الذيد، أمس، برنامجاً تدريبياً بعنوان «معك نبدع ونتطور» الذي يهدف إلى تأهيل كل الكوادر بأحدث المعلومات، والاطلاع على أفضل الخبرات في مختلف مجالات التطوير والتدريب في عالم والتنمية البشرية من خلال تدوير الخبرات في النادي.

وقال النادي، في بيان، أمس: «تم تنفيذ 17 محاضرة خلال البرنامج الذي يعد فريداً من نوعه على الساحة الرياضية، ومساحة ثرية للاهتمام بكل المدربين والموظفين والإداريين، والذي انطلق مع بداية شهر يناير للعام الجاري 2021 ولمدة خمسة أشهر متواصلة في سلسلة منتقاة من المحاضرات ذات المحاور المهمة».

وتابع: «تضمن البرنامج 17 محاضرة تضمنت مختلف الاختصاصات، وشملت التدريب الرياضي والاعداد النفسي والمالية الإدارية والإدارة الرياضية والثقافة الرياضية، حيث جرى تكليف المتخصصين من كوادر النادي بإلقاء محاضرة في مجال تخصصهم واهتمامهم، وكان الهدف منها استمرار المد الثقافي الرياضي في ظل ()، وتدوير المعلومات المهمة في تطوير مستوى أداء الموظفين والإداريين».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا