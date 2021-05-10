شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة: الأهلي هيكسب الزمالك كالعادة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال صالح جمعة، لاعب نادي سيراميكا كليوباترا الحالي، ولاعب الأهلي السابق، أن المارد الأحمر سيفوز على الزمالك خلال المباراة التي ستجمع بينهما مساء اليوم، الإثنين، بالدوري المصري.

وأضاف جمعة في تصريحات تلفزيونية: «أشعر بأن عليّ مسؤولية كبيرة جدًا، إدارة سيراميكا ترى أنني مع عامر عامر ومحمد إبراهيم ورجب بكار وعدد من اللاعبين الكبار هم من يتحملون مسؤولية الفريق، وعليّ ألا أجعلهم يشعرون بأي تقصير مني».

وتابع: «تواجدنا في نفس فندق النادي الأهلي بالأمس، وصافحت كل اللاعبين وموسيماني، أتمنى أن يكونوا في حالة تركيز كبير وأتوقع أنهم سيفوزون على الزمالك كالمعتاد، وأثق في قدرة الأهلي على الفوز أمام صنداونز أيضًا، دائمًا لاعبي الفريق بإمكانهم الخروج من هذه الأوقات الصعبة بنجاح».