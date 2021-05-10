شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يفوز وديا على المصرية للاتصالات برباعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق النصر بقيادة طارق السيد على المصرية للاتصالات بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة الودية التي جمعت الفريقين على ملعب النصر بمصر الجديدة ضمن استعداد الفريق لمواجهة بورتو ضمن الجولة 22 بدوري القسم الثاني .

قدم النصر مباراة. جيدة منذ البداية واحرز احمد الصعيدي الهدف الاول من انفراد من تمريرة بينية لاحمد حسين في بداية المباراة ثم تعادل الاتصالات عن طريق محمد بهاء من ركلة جزاء .

وفي الشوط الثاني أحرز احمد الصعيدي الهدف الثاني من ضربة رأس من عرضية لرامز زيدان الظهير الأيمن .

ثم تمكن ميدو العطار من تسجيل الهدف الثالث من ضربة رأس عرضية رامز زيدان .

وقبل نهاية اللقاء ارسل رامز زيدان كرة عرضية أحرز منها احمد كهربا الهدف الرابع .

وقبل النهاية بدقائق تصدي احمد بدوي حارس النصر لانفراد خطر للاتصالات ليحافظ على تقدم فريقه بأربعة أهداف لهدف .

خاض النصر لقاء المصرية للاتصالات بتشكيل مكون من احمد جمال في حراسة المرمي واحمد كالوشا وحسن حسين وأيامه الليبي واحمك داهش ومحمود حسونه وادهم حامد واح حسين ومحمد اوشا وجوده ايمن وأحمد الصعيدي.

وفي الشوط الثاني دفع طارق السيد برامز زيدان وميدو العطار وحمودة سمير وأحمد بدوي حارس المرمي وأحمد كهربا واحمد فوزي ومحمد ناصر مودي وجون مانجا.

بينما خاض الاتصالات المباراة بتشكيل مكون من محمد الموجي حارس المرمي ومحمد الصغير ومصطفي عبدالرسول ومحمد كفته وحمد على وعبدالرحمن بودي وصلاح احمد ومحمد بهاء وسعد سمير وحسام احمد ومحمد الفيل.

وأكد طارق السيد أنه راضي عن الأداء في المباراة وأنه وضع يده على نقاط كثيرة بالفريق خلال الأيام الماضية وأنه مازال يطمح لأداء افضل .

وقال طارق أن الأداء الدفاع كان جيد في المباراة بصرف النظر عن بعض الاخطاء الضئيلة جدا وان هناك استجابه لطريقة اللاعب والجمل التكتيكية في وسط الملعب والهجوم وأنه دفع بمعظم االلاعبين في الشوط الثاني من أجل تجهيز جميع اللاعبين استعدادا لمواجهة بورتو .