شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: أمين عمر حكم مباراة القمة أهلاوي.. و«ياريت ميتقلش في الفطار» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية بنادي الزمالك، إن فريقه قلق من تعيين أمين عمر لإدارة مباراة القمة أمام الأهلي، مساء اليوم الإثنين بالدوري المصري.

وأضاف عبد الله في تصريحات تلفزيونية: «أمين عمر ينتمي تشجيعيًا إلى النادي الأهلي و أعلن انتماءه من قبل أكثر من مرة».

وتابع عضو تنفيذية الزمالك:«أعتقد أن هناك خلاف بين وجيه أحمد وأمين عمر، رئيس لجنة الحكام يعرف أن حكم القمة ووالده وعائلته كلها تنتمي للأهلي ووضعه تحت ضغط كبير».

وأكمل عبدالله: «أنا أخشى الأخطاء البشرية في مباراة القمة، أمين عمر أعلن عن تشجيعه للأهلي في أماكن كثيرة من قبل، ولذلك نحن قلقون للغاية من تواجده في مباراة القمة، لا أعلم لماذا اتحاد الكرة يتعمد وضعنا في قلق وأقول لأمين عمر يا ريت متتقلش في الفطار وتكون خفيف ودايمًا جنب الكرة وسماعاتك شغالة».