شكرا لقرائتكم خبر عن المدير الرياضي لسيراميكا: عودة صالح جمعة لمستواه مكسب لمصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب معتز البطاوي، المدير الرياضي بنادي سيراميكا كليوباترا، عن سعادته بالفوز على بيراميدز بنتيجة 4-2 في الدوري المتتاز.

وقال البطاوي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «كان لدينا طموحا بالفوز خلال المباراة، واللاعبون كانوا على قدر المسؤولية»، مضيفا «ربنا أجلنا المكسب، ليكون على فريق كبير».

وتابع: «توقيتات الأهداف كانت في صالحنا، وربنا أكرمنا بمكسب كبير».

وأضاف" «تعرضنا لهجوم بعد التعاقد مع صالح جمعة، وراهنا أن مصر بأكملها ستربح حال عودة اللاعب لمستواه كونه يمتلك إمكانيات فنية كبيرة»، متمنيا تحقيق أهداف الإدارة خلال الفترة المقبلة.

واردف: «وجود ضياء السيد وعصام الحضري على رأس الجهاز الفني، إضافة كبيرة لسيراميكا كليوباترا».