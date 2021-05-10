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بعد الرباعية.. صالح جمعة: شاركت أمام بيراميدز رغم الإصابة

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محمد طه 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال صالح جمعة، لاعب سيراميكا كليوباترا، إنه سعيد بالفوز الكبير الذي حققه فريقه على حساب بيراميدز بالمباراة التي جرت مساء الأحد.

وأضاف صالح جمعة، في تصريحات تليفزيونية: «نشكر إدارة النادي برئاسة النائب محمد أبوالعينين على دعمها لنا، ونحن نسعى لتحقيق أفضل النتائج في أول موسم لنا بالدوري».

وتابع: «طموحنا هو التواجد في المربع الذهبي واللعب في البطولات الإفريقية، كنت أواجه حظا عاثرا خلال الفترة الأخيرة ومباراة اليوم تعد بدايتي الحقيقية».

وأردف: «عندما أشارك في منتص فالملعب تكون لدي فرصة أكبر لتتمرير لزملائي، وأحمد ياسر مهاجم واعي ويمثل إضافة قوية لفريق الأهلي بعد انتهاء إعارته مع سيراميكا كليوباترا».

وتابع: «شاركت وانا مصاب ولكنني تحاملت على نفسي وحصلت على حقنة مسكنة من أجل المشاركة بالمباراة، ولكنني فشلت في استكمال اللقاء».

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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