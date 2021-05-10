شكرا لقرائتكم خبر عن راحة سلبية في سيراميكا بعد رباعية بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - منح الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن ضياء السيد راحة سلبية للفريق عقب مباراة بيراميدز بالجولة الحادية والعشرين من عمر مسابقة الدوري العام، والتي أنتهت بفوز سيراميكا كليوباترا بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وفضل الكابتن ضياء السيد منح راحة للاعبين في ظل ضغط المباريات خلال الفترة الماضية، حتى لا يخسر الفريق جهود اللاعيبن في الفترة القادمة من الدوري، خاصة وأن سيراميكا كليوباترا مقبل على مباريات قوية بالدوري العام.

ويستعد سيراميكا كليوباترا لخوض مباراة سموحة بالجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري العام يوم السبت القادم على ملعب استاد السويس.