شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب بيراميدز: نعاني من بعض الأخطاء ولدينا مشاكل في الدفاع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز إنه غير سعيد على الإطلاق بالنتيجة التي خرجت عليها مباراة سيراميكا كليوباترا، موضحا أن كل شيء كان سيئا والمباراة لا تليق بالفريق، وبيراميدز قدم كل شيء في كرة القدم خلال أول ٤٠ دقيقة وكان قريبا من الفوز بأكثر من هدف، ولكن تراجع الأداء بشكل غير طبيعي تماما بعد ذلك وتلقى الفريق أكثر من هدف.

شدد المدير الفني على أن الفريق ارتكب العديد من الأخطاء في جميع الخطوط تسببت في الأهداف الأربعة، وهو كمدير فني يتحمل المسئولية كاملة عن النتيجة التي خرجت عليها المباراة، ولابد من التعامل ونسيان الخسارة والتركيز في اللقاء المقبل خاصة وأن الفريق أمامه مواجهة قوية بعد أيام أمام أنيمبا النيجيري في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية.

شدد المدرب على أن هناك بعض الأخطاء في خط الدفاع في التعامل مع بعض الكرات وفي التمركز الدفاعي، وآخر دقائق الشوط الأول هي التي تسببت في الأخطاء، كما أنه أتيحت الكثير من الفرص لم تسجل أهداف وهو ما يجب العمل عليه ولابد من التركيز على التعامل مع الفرص وأن تكون الفعالية الهجومية أكبر من ذلك مستقبلا.

أشار المدرب الأرجنتيني إلى أنه يحترم جميع الفرق والدوري قوي، ودرس لاعبي سيراميكا ويعلم جيدا قدراتهم الهجومية، وهو ما ظهر في التعامل مع أول ٤٠ دقيقة، وبسبب الأخطاء الدفاعية في آخر دقائق الشوط الأول ضاع كل شيء وفقد بيراميدز السيطرة على مجريات الأمور، موضحا أنه متألم تماما وحزين من الخسارة الكبيرة الغير مبررة.