شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب بيراميدز يشكف حجم إصابة أحمد فتحي أمام سيراميكا: «خياطة و4 غرز» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي لفريق نادي بيراميدز إن أحمد فتحي الظهير الأيمن تعرض لإصابة قوية استلزمت خياطة و٤ غرز خلال مباراة سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز.

أوضح المنيري أن فتحي تعرض في اصطدام عنيف مع لاعب سيراميكا بالشوط الثاني لجرح قطعي في جبهة الوجه استلزمت إجراء جراحة سريعة.

شدد على أنه تم علاج اللاعب داخل الملعب وحصل على ٤ غرز في مكان الإصابة التي تعرض لها مع حصوله على بعض الأدوية.