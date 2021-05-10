شكرا لقرائتكم خبر عن بأربعة أهداف لهدفين.. سيراميكا كليوباترا يسحق بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز سيراميكا كليوباترا على بيراميدز برباعية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ21 من الدوري المصري.

الفوز رفع رصيد سيراميكا كليوباترا إلى النقطة 30 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري.

وتجمد رصيد بيراميدز عند النقطة 34 في المركز الثالث.

رباعية سيراميكا سجلها أحمد ياسر ريان هدفين، وهدف لكل من شادي حسين وأحمد محسن.

بينما سجل رمضان صبحي ودودو الجباس ثنائية بيراميدز.