شكرا لقرائتكم خبر عن الدوري الفرنسي: صراع مثير وملامح بطل جديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - 36 جولة مرت من منافسات الدوري الفرنسي "ليج 1" لموسم 2020/2021، وقد بدأت تتحدد ملامح بطل المسابقة مع تواجد فريق ليل على قمة الترتيب برصيد 79 نقطة، وبفارق 3 نقاط فقط عن حامل اللقب، باريس سان جيرمان.

ويعتبر صراع اللقب مميز للغاية في المسابقة هذا الموسم، وهو الدوري الذي عرف بحصرية لقبه للعملاق الباريسي الذي فاز بجميع الألقاب بداية من موسم 2012/2013 وحتى الموسم الماضي، مع وجود إستثناء وحيد في موسم 2016/2017 (موناكو توج باللقب).

وقد تكون أخر جولات المسابقة (الجولة 36) قد بدأت في توضيح مؤشرات للصراع مع ابتعاد الحصان الأسود للمسابقة هذا الموسم، ليل، بفارق 3 نقاط عن الفريق الباريسي الذي تعثر في مساء يوم الأحد خارج ملعبه ضد ستاد رين، في ضربة موجعة لرجال المدرب ماوريسيو بوتشيتينو.

ولا يتوقف الصراع على اللقب بين هذين الطرفين، فهناك ايضًا موناكو (الثالث: 74 نقطة) وليون (الرابع: 73 نقطة) وأن كان إهدار الفريقين للنقاط في الجولات الأخيرة ابعدهما عمليًا عن المنافسة، مع تبقي مباراتين فقط على نهاية الموسم.

ويعد رصيد باريس سان جيرمان الحالي (76 نقطة بعد 36 جولة) هو اسوأ رصيد نقاط للفريق عند هذه المرحلة في موسم من المسابقة، منذ موسم 2011/2012، وهو الموسم الذي انتهى بتتويج فريق أخر غير العملاق الباريسي باللقب (مونبلييه).

وأوضح موقع أوبتا الإحصائي، أنه لم يسبق ابدًا أن نجح فريق متخلف بفارق 3 نقاط أو أكثر عن متصدر الترتيب قبل نهاية الموسم بجولتين من التتويج بلقب الدوري الفرنسي بنهاية الموسم.