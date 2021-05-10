شكرا لقرائتكم خبر عن زنيجا ورازوفيتش على رادار «الصقور» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن فريق الإمارات الاستغناء عن الثنائي حسن أمين وسعد خميس، فيما لايزال الغموض يكتنف مصير الجهاز الفني بقيادة المدرب المقدوني جوكيكا والمحترفين،خاصة مع تداول العديد من الأسماء سواء على صعيد اللاعبين أو التدريب مرشحة لقيادة الصقور في الموسم الجديد من بينهم الإيطالي والتر زنيجا والصربي فوك رازوفيتش مدرب الوحدة والظفرة سابقاً.يذكر أن نادي الإمارات ينتظر التشكيل الجديد لشركة الكرة لبدء تحضيرات الموسم.