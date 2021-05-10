بطولة اسبانيا: ريال ينتزع تعادلاً قاتلاً من إشبيلية ويُبقي على آماله باللقب

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مدريد: أبقى ريال مدريد على آماله بالإحتفاظ بلقب الدوري الاسباني لكرة القدم للموسم الثاني توالياً، بعدما انتزع تعادلاً في الوقت القاتل من ضيفه إشبيلية 2 2 الاحد، ضمن منافسات المرحلة 35.

ويدين الريال بالتعادل إلى لاعبه البديل البلجيكي إدين هازار الذي كان عرضة لانتقادات حادة الأسبوع الماضي بعدما ظهر مبتسماً خلال مباراة خسارة "لوس بلانكوس" أمام فريقه السابق تشلسي الانكليزي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وتوديعه المسابقة بعدما كان تعادل 1 1 ذهاباً.

وسجل هازار الهدف القاتل في الدقيقة الرابعة من الوقت محتسب بدل الضائع، بعدما كان زميله ماركو أسنسيو أدرك التعادل في الدقيقة 67، فيما فرض إشبيلية تقدمه مرتين بفضل البرازيلي فرناندو (22) والكرواتي إيفان راكيتيش (78 من ركلة جزاء).

وكان ريال أمام فرصة استعادة الصدارة بعد تعادل منافسيه المباشرين أتلتيكو وبرشلونة سلباً السبت، إلا انه وقع في المحظور بتعادله مع إشبيلية ليصعد للمركز الثاني برصيد 75 نقطة بفارق المواجهات مع برشلونة، ومتأخراً بفارق نقطتين عن جاره أتلتيكو المتصدر.

في المقابل، بقي إشبيلية رابعاً مع 71 نقطة وباتت آماله بالفوز باللقب محصورة بنتائج منافسيه.

ولم يتمكن "لوس بلانكوس" من تضميد جراحه الأوروبية بعد خروجه من نصف نهائي دوري الأبطال إياباً، حيث يواجه خطر توديع هذا الموسم من دون أي لقب في جعبته خصوصاً ان الاستحقاقات المحلية التي تنتظره تعتبر الأصعب بين رباعي المقدمة.

وحافظ "ميرانغ" على سجله خالياً من الخسارة في الدوري منذ 30 كانون الثاني/يناير الماضي والسقوط أمام ليفانتي 1 2 في المرحلة 21، في سلسلة من 15 مباراة حقق خلالها 10 انتصارات مقابل 5 تعادلات.

من ناحيته، وبعدما حقق النادي الأندلسي سلسلة من 8 مباريات من دون خسارة في "الليغا" (7 انتصارات مقابل تعادل)، سقط على أرضه في الدقيقة القاتلة أمام أتلتيك بلباو صفر 1 في المرحلة السابقة الإثنين.

وخاض الريال المباراة من دون قائده سيرخيو راموس والمدافع الفرنسي رافايل فاران ومواطنه فيرلان مندي ودانيال كارفاخال ولوكاس فاسكيس، فيما أجرى مدربه الفرنسي زين الدين زيدان ثلاثة تبديلات مقارنة مع مباراة تشلسي، فعاد هازار للجلوس على مقاعد البدلاء، فيما دفع أساسياً بالأوروغوياني فيديريكو فالفيردي والبرازيلي مارسيلو وألفارو أودريوزولا.

في المقابل اعتمد مدرب إشبيلية خولن لوبيتيغي الذي تابع المباراة من المدرجات بعد طرده أمام بلباو، على الثلاثي سوسو والأرجنتيني لوكاس أوكامبوس وبابو غوميس في الهجوم.

وكما كان متوقعاً، ضغط الريال سريعاً لافتتاح التسجيل واعتقد أنه حقق مبتغاه عندما سجل المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة هدفاً في الدقيقة 17 بضربة رأسية بعد تمريرة من أودريوزولا الذي كان متسللاً، فألغاه الحكم.

وجاء ردّ إشبيلية قوياً بعدما افتتح التسجيل بعد لعبة مشتركة بين بابو غوميس الذي لعب كرة إلى خيسوس نافاس، وبدوره عرضية اعترضها الكرواتي راكيتيش لتصل إلى البرازيلي فرناندو الذي سيطر على الكرة وراوغ كاسيميرو وسدد بالقدم اليسرى استقرت في شباك الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الضيف.

وأدرك ريال التعادل مع بداية الشوط الثاني، بعد لعبة مشتركة وتمريرة من الألماني توني كروس إلى ماركو أسنسيو المتربص في الجهة اليمنى ليسيطر عليها بقدمه اليسرى ويسدد في زاوية صعبة، مسجلاً هدفه الخامس في "الليغا" في هذا الموسم.

ولم يتأخر ردّ إشبيلية الذي استحصل على ركلة جزاء بعد عودة الحكم إلى تقنية المساعدة عبر الفيديو (في آيه ار) للتأكيد على لمسة يد على إيدر ميليتاو داخل المنطقة، انبرى لها راكيتيتش لاعب برشلونة السابق وسددها بنجاح (78).

وفي وقت كانت المباراة تتجه إلى فوز النادي الأندلسي، انتفض هازار بديل البرازيلي فينسيوس جونيور في الدقيقة 79 ليسجل هدف التعادل بعد تسديدة من كروس تابعها البلجيكي بقدمه اليسرى بعد صراع مع البرازيلي دييغو كارلوس، فاجأت الحارس الدولي المغربي ياسين بونو (90+4).

مباراة عاصفة

وحقق سلتا فيغو انتصاره الثالث توالياً على مضيفه فياريال 4 2 الأحد، في مباراة شهدت طرد ثلاثة لاعبين.

وسجل أهداف سلتا فيغو المهاجم سانتياغو مينا هدفين (19 و34 من ركلة جزاء) وبرايس منديس (45+3) والأرجنتيني البديل أوغوستو سولاري (57)، فيما سجل هدف للخاسر مويزيس غوميس (25) وجيرار مورينو (87).

وطرد الحكم ثلاثة لاعبين، فرفع البطاقة الحمراء بوجه لاعبي فياريال الاحتياطيين الحارس الأرجنتيني غيرونيمو رولي في الدقيقة الرابعة من الوقت الإضافي للشوط الاوّل، قبل أن يطرد بعد ثلاث دقائق المدافع ماري غاسبار.

كما طرد مهاجم سلتا فيغو الارجنتيني فاكوندو فيريرا في الدقيقة 88 بعد نيله بطاقتين صفراوين في أقل من دقيقة.

ورفع سلتا رصيده إلى 47 نقطة وتقدم للمركز الثامن موقتا في سعيه لتحقيق أفضل مركز له في الدوري منذ احتلاله للمركز السادس في موسم 2015 2016.

وهو الفوز الثالث توالياً لسلتا فيغو بعد فوزه في المرحلتين السابقتين على ملعبه على أوساسونا 2 1 وليفانتي 2 صفر.

في المقابل تعرض فياريال لخسارته الثالثة في مبارياته الأربع الأخيرة في "الليغا" وتجمد رصيده عند 52 نقطة في المركز السادس.

وبات فريق المدرب أوناي إيمري مهدداً بخسارة مركزه أمام ريال بيتيس الذي يتأخر عنه بفارق نقطة، حيث يستضيف الاخير غرناطة العاشر في ختام المرحلة الإثنين الذي بامكانه أيضاً ازاحة سلتا عن مركزه في حال فوزه، كونه يتأخر عنه بفارق نقطتين فقط.

وكان فريق "الغواصات الصفراء" يمني النفس بالبناء على تأهله الى نهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" بعد فوز على أرسنال الانكليزي باجمالي المباراتين 2 1 لمواجهة مواطنه مانشستر يونايتد في المباراة النهاية في 26 الشهر الحالي.