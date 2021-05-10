إصابة أحمد فتحي بجرح قطعي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - محرر الخليج 365:

صرح مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي لنادي بيراميدز إن أحمد فتحي الظهير الأيمن تعرض لإصابة قوية استلزمت خياطة و٤ غرز خلال مباراة سيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز.

أوضح المنيري أن فتحي تعرض في اصطدام عنيف مع لاعب سيراميكا بالشوط الثاني لجرح قطعي في جبهة الوجه استلزمت إجراء جراحة سريعة.

شدد على أنه تم علاج اللاعب داخل الملعب وحصل على ٤ غرز في مكان الإصابة التي تعرض لها مع حصوله على بعض الأدوية.

وتعرض بيراميدز للخسارة بنتيجة 4-2 أمام سيراميكا كليوباترا بعدما ضمن الجولة الـ21 من بطولة الدوري.