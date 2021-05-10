صالح جمعة: لدي ثقة في فوز الأهلي على الزمالك كالعادة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد صالح جمعة لاعب نادي سيراميكا كليوباترا، ثقته في تحقيق ناديه السابق، الأهلي، في الفوز على الزمالك خلال المباراة التي ستجمع بينهما مساء اليوم، الإثنين، بدوري We المصري.

وأشار جمعة في تصريحات عبر قناة صدى البلد، إلى أنه بدأ في العودة تدريجيًا إلى مستواه الفني والبدني خلال الفترة الحالية، بسبب الثقة التي يحصل عليها من إدارة ناديه.

وقال جمعة: "أشعر بأن عليّ مسؤولية كبيرة جدًا، إدارة سيراميكا ترى أنني مع عامر عامر ومحمد إبراهيم ورجب بكار وعدد من اللاعبين الكبار هم من يتحملون مسؤولية الفريق، وعليّ ألا أجعلهم يشعرون بأي تقصير مني".

وأكمل: "تواجدنا في نفس فندق النادي الأهلي بالأمس، وصافحت كل اللاعبين وموسيماني، أتمنى أن يكونوا في حالة تركيز كبير وأتوقع أنهم سيفوزون على الزمالك كالمعتاد".

واختتم: "أثق في قدرة الأهلي على الفوز أمام صنداونز أيضًا، دائمًا لاعبي الفريق بإمكانهم الخروج من هذه الأوقات الصعبة بنجاح".