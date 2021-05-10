الزمالك: رسالة لاتحاد الكرة.. حكم القمة "أهلاوي".. والحكام أضاعوا علينا 10 بطولات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد إبراهيم عبد الله عضو اللجنة التنفيذية بنادي الزمالك، وجود حالة من القلق بسبب تعيين أمين عمر لإدارة مباراة القمة أمام الأهلي، مساء اليوم الإثنين بالدوري المصري.

وأشار عبد الله في تصريحات عبر قناة صدى البلد، إلى أن أمين عمر ينتمي تشجيعيًا إلى النادي الأهلي -حسبما وصف-، لافتًا إلى أنه أعلن انتماءه من قبل أكثر من مرة.

وقال عبد الله: "أعتقد أن هناك خلاف بين وجيه أحمد وأمين عمر، رئيس لجنة الحكام يعرف أن حكم القمة ووالده وعائلته كلها تنتمي للأهلي ووضعه تحت ضغط كبير".

وأكمل بالعامية: "أقول لأمين عمر يا ريت متتقلش في الفطار وتكون خفيف ودايمًا جنب الكرة وسماعاتك شغالة".

وأردف: "أنا أخشى الأخطاء البشرية في مباراة القمة، أمين عمر أعلن عن تشجيعه للأهلي في أماكن كثيرة من قبل، ولذلك نحن قلقون للغاية من تواجده في مباراة القمة، لا أعلم لماذا اتحاد الكرة يتعمد وضعنا في قلق".

وأوضح: "لسنا في حاجة للضغط على الحكام، نتحدث عن حقائق ووقائع، بإمكاني أن أتحدث عن تاريخ الزمالك مع الحكام وخسارتنا لـ10 دوريات بسبب الحكام".

ووجه عبد الله رسالة إلى اتحاد الكرة المصري، قال خلالها: "أن يكون عادلًا ولا يقم بليّ اللوائح، كان من الممكن أن يأتي بحكام أجانب وينهي قلقنا، هناك حكام تتعمد إضاعة الوقت في المباريات عندما يكون الزمالك بحاجة له".

وأضاف: "في مباراة الأهلي وسموحة احتسب أمين عمر 10 دقائق كوقت بدلًا من الضائع في المباراة ونجح الأحمر في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة العاشرة، رغم أن هذه المواجهة لم يكن بها وقت مهدر".

واستطرد: "لن نسمح بوجود 500 مشجع للأهلي في المباراة، ما حدث في الدور الأول يجب أن يتكرر اليوم، وقتها الأمن منع أي أفراد زائدة غير مدرجة في الكشوف من دخول الملعب، وهذا ما نريده مرة أخرى".

واختتم: "مصير باتريس كارتيرون (المدير الفني) غير مرتبط بمباراة القمة، لاعبو الزمالك لديهم إصرار على الفوز في المباراة بل والتتويج بالدوري أيضًا".