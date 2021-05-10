إصابة إبراهيم فايق بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

أعلن أحمد عبد الباسط معد برامج "جمهور الثالثة" والذي يذاع عبر شاشة "أون تايم سبورتس 2، إصابة مقدم البرنامج إبراهيم فايق بفيروس كورونا (كوفيد 19).

وكتب أحمد عبد الباسط عبر صفحته الرسمية "فيسبوك" في الساعات الأولى من صباح الإثنين :"بقاله كام يوم قلبه حاسس ويقولي كورونا قريبة مني يا باسط وربنا يسترها لأن الموضوع معايا هيبقى صعب".

ووجه عبد الباسط رسالة للجماهير :"دعواتكم في هذه الأيام المباركة لأخويا وحبيبي إبراهيم فايق بالشفاء".

جدير بالذكر أن إبراهيم فايق ظهر في حلقة أمس السبت قبل أن يعلن معد برنامجه إصابة فايق بكورونا.