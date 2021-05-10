مدرب سيراميكا: نطمح في التقدم للمربع الذهبي.. واستغلينا الأخطاء الدفاعية في بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق

أكد ضياء السيد المدير الفني لفريق نادي سيراميكا كليوباترا، أن فريقه استغل الأخطاء الدفاعية في خط دفاع نادي بيراميدز، مشيراً إلى أن فريقه يطمح للتقدم نحو المربع الذهبي.

وحقق سيراميكا كليوباترا فوزا كبيرا على نظيره بيراميدز، بأربعة أهداف مقابل هدفين، مساء اليوم الأحد.

وقال ضياء السيد: "توليت تدريب سيراميكا منذ ١١ يوما وخضت ٣ مباريات أمام البنك الأهلي والمقاولون العرب ثم بيراميدز وكانت مباريات قوية، وأوجه الشكر لهيثم شعبان المدير الفني السابق الذي ترك فريقا مميزا وقويا في مختلف الخطوط، وخلال الفترة القليلة أضاف بعض التغييرات البسيطة للغاية".

وشدد مدرب سيراميكا على أن الشق الهجومي قوي للغاية في الفريق ويمتلك لاعبين على أعلى مستوى أضافوا الكثير للفريق ونجحوا في الفوز على بيراميد، رغم الشوط الأول الذي لم يكن بنفس المستوى، وخاصة طوال ٣٢ دقيقة كان الفريق فيها بعيدا عن مستواه، وفي آخر ١٠ دقائق تحولت الدقة تماما ونجح الفريق في تسجيل هدفين متتاليين، مشيرا إلى أن التقدم قبل نهاية الشوط الأول كان أحد أهم أسباب الفوز برباعية.

وأضاف: "استغلينا الأخطاء الدفاعية الكبيرة في خط دفاع بيراميدز خاصة في الشوط الثاني مع استغلال الأخطاء سجل هدفين، والتقدم بأربعة أهداف، وأنا سعيد للغاية بالمنظومة الدفاعية المميزة التي نمتلكها، والتي قدمت مباراة قوية للغاية ونجحت في التعامل مع خطتي وفكري في وقت قليل ومن خلف الدفاع الحارس المتميز عامر عامر، مشيرا إلى أن التوفيق كان حليفا للفريق ونجح في الفوز الكبير.

وأكد أنه بات من حق فريقه أن يطمع في الفوز والتقدم إلى المربع الذهبي، موجها الشكر لإدارة ناديه التي تقف خلف الفريق وتدعمه بصورة قوية للغاية ودعمته رغم التعادلين الأخيرين أمام البنك الأهلي والمقاولون العرب، وموضحا أن هيثم شعبان ترك فريقا مميزا ويستحق الثناء على العمل القوي المقدم من جانب الفريق.

شدد المدرب على أنه راض بشدة عن أداء لاعبيه رغم لعب ٣٥ دقيقة سيئة للغاية في الشوط الأول، موضحا أن بيراميدز فريق قوي وكبير وبإمكانه التعويض في المرحلة المقبلة، مشددا أنه يعد الجميع بأنه لن تتكرر الفوضى والعصبية التي ظهرت من لاعبي فريقه خلال لقاء بيراميدز مع وعد بأنه لن يحدث مرة أخرى ما حدث ومعتذرا عما ظهر من عصبية شديدة خلال المباراة.