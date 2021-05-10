صراع الهدافين.. ريان ينضم لقائمة رباعية.. وعمرو جمال يقترب من القمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

انضم أحمد ياسر ريان مهاجم فريق سيراميكا كليوباترا والمعار من صفوف الأهلي، إلى صراع هدافي دوري We المصري بعدما تمكن من تسجيل هدفين أمام بيراميدز.

ريان استطاع أن يقود فريقه لفوز كاسح على حساب بيراميدز بأربعة أهداف مقابل هدفين ليصبح رصيد هداف المنتخب الأوليمبي عشرة أهداف.

وتساوى ريان مع الثلاثي عمر كمال عبد الواحد لاعب المصري وأحمد سمير لاعب طلائع الجيش وأشرف بنشرقي لاعب الزمالك ليصبح رصيد كل من الرباعي عشرة أهداف وفي صدارة الدوري المحلي.

في المقابل، يأتي كل من حسام حسن في الترتيب الثاني برصيد تسعة أهداف إلا أن لاعب سموحة سيتوقف رصيده عن ذلك بسبب انتقاله مؤخرًا لصفوف أهلي طرابلس الليبي حتى نهاية الموسم.

ويتواجد محمد شريف لاعب الأهلي في الترتيب الثاني أيضًا برصيد تسعة أهداف، في المقابل دخل عمرو جمال في صراع الصدارة بعدما أحرز هدفين في غزل المحلة ضمن مباريات هذه الجولة.

وأصبح رصيد عمرو جمال والمعار من صفوف الأهلي تسعة أهداف ليتساوى مع الثنائي شريف وحسام حسن ويكون على بعد هدف وحيد من الصراع الرباعي على القمة.

ويأتي بعد ذلك في قائمة هدافي الدوري المصري يوسف إبراهيم "أوباما" لاعب فريق الزمالك بتسجيله حتى الآن 8 أهداف.

ومن المقرر أن تستكمل مباريات الجولة الـ21 مساء اليوم الإثنين من خلال مواجهة القمة بين الأهلي والزمالك وأيضًا بين سموحة ووادي دجلة والجونة ضد أسوان وأخيرًا البنك الأهلي ضد الإسماعيلي.