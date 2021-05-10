التعادل يفرض نفسه على المصري والمقاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

تعادل المصري مع ضيفه مصر للمقاصة بدون أهداف ضمن الجولة الـ21من دوري WE المصري التي أقيمت اليوم الأحد على ستاد برج العرب بالأسكندرية.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل بين الفريقين دون وجود أفضلية من طرف على الأخر على مستوى تهديد مرمى الخصم.

وفي الشوط الثاني استمر اللعب بنفس الآلية حيث أن المصري كان صاحب السيطرة الأكبر في الاستحواذ على الكرة والتمرير بين لاعبيه.

ورفع المصري رصيده إلى 33 نقطة في المركز الرابع وبفارق نقطة واحدة عن بيراميدز الثالث.

وفي الجانب الأخر أصبح رصيد مصر للمقاصة الذي يواصل البحث مع مدربه محمد عظيمة عن أول فوز 27 نقطة في المركز العاشر.