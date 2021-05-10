سيراميكا كليوباترا يهين بيراميدز برباعية في ليلة تألق صالح جمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

اكتسح فريق سيراميكا كليوباترا نظيره بيراميدز بأربعة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي أقيم على ملعب "الدفاع الجوي" ضمن حسابات الأسبوع الـ21 من مسابقة دوري we المصري.

المباراة شهدت تألق الثنائي صالح جمعة بعدما صنع هدفين إلى جانب تسجيل المهاجم أحمد ياسر ريان هدفين في شباك بيراميدز.

بداية الأهداف كانت عن طريق رمضان صبحي في الدقيقة 16 من ضربة جزاء إلا أن فريق سيراميكا كليوباترا تمكن من الرد في ثلاث دقائق.

التعادل جاء عن طريق شادي حسين في الدقيقة 44 ثم عن طريق أحمد ياسر ريان في الدقيقة 47 بصناعة صالح جمعة.

وفي الشوط الثاني واصل سيراميكا المفاجأة عن طريق أحمد ياسر ريان مرة أخرى قبل أن يسجل أحمد محسن الهدف الرابع في الدقيقة 53.

وقلّص البديل دودو الجباس النتيجة لصالح بيراميدز في الدقيقة 80 بتسجيله الهدف الثاني لتنتهي المباراة عند نتيجة (2-2).

وأصبح هذا الفوز هو الأول لضياء السيد منذ توليه المهمة الفنية لفريق سيراميكا خلفًا لهيثم شعبان، حيث حقق ضياء السيد تعادلين في أول مباراتين له أمام البنك الأهلي بنتيجة (1-1) ثم المقاولون العرب بنفس النتيجة.

بتلك النتيجة ارتفع فريق سيراميكا كليوباترا رصيده من النقاط إلى 30 نقطة في المركز الخامس ليكون على بعد ثلاث نقاط من فريق المصري البورسعيدي والذي تعادل سلبيًا أمام مصر المقاصة.

في المقابل، توقف رصيد بيراميدز عند 34 نقطة ليظل في المركز الثالث.

ومن المقرر أن يلعب بيراميدز ضد الإنتاج الحربي في الجولة المقبلة، في المقابل يواجه سيراميكا كليوباترا منافسه سموحة.