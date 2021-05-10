الاتحاد يتعادل سلبيًا مع إنبي في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

فرط نادي الاتحاد السكندري في نقطتين ثمينتين، عندما تعادل سلبيًا مع إنبي، مساء اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة 21 من دوري We المصري.

التعادل الذي حققه الاتحاد أدى إلى تراجعه للمركز السادس في ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة، بعدما تقدم سيراميكا كليوباترا إلى المرتبة الخامسة بفضل تفوقه على بيراميدز.

ويتساوى الاتحاد مع سيراميكا كليوباترا وأيضًا غزل المحلة في رصيد النقاط، لكن الأخير يحل سابعًا بعدما تعثر أمام طلائع الجيش.

ويفصل الثلاثي عن المصري صاحب المركز الرابع ثلاث نقاط فقط، خاصة بعد تعادله سلبيًا مع مصر المقاصة.

وأصبح رصيد إنبي 28 نقطة ليظل في المركز التاسع بترتيب البطولة المصرية.