ميلان يجتاز يوفنتوس بثلاثية نظيفة ويضع بيرلو في موقف محرج

المنامة - ياسر ابراهيم - عزّز ميلان آماله في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا بعدما اجتاز مضيفه يوفنتوس الذي أصبح مدربه بيرلو في موقف محرج للغاية.



وانتصر ميلان في مباراته المصيرية مع مضيفه يوفنتوس ضمن صراع التأهل إلى دوري الأبطال 3-0 يوم الأحد في المرحلة الخامسة والثلاثين من مسابقة الدوري الإيطالي.



ووقّع الإسباني إبراهيم دياز على هدف ميلان الأول في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول (45+1).



وأهدر الإيفواري كيسيه فرصة تعزيز تقدم ميلان بإضاعته ركلة جزاء (58)، إلا أنّ البديل الكرواتي ريبيتش تمكن من إضافة الهدف الثاني بصناعة من الجزائري إسماعيل بن ناصر (78).



وأكد الإنكليزي توموري فوز ميلان بهدف ثالث (82) ليصبح أندريا بيرلو مدرب يوفنتوس في موقف محرج للغاية خاصة في حال فشل فريقه في التأهل لدوري الأبطال.



ورفع ميلان الذي خسر ذهاباً من يوفنتوس 3-1 رصيده إلى 72 نقطة في المركز الثالث خلف أتالانتا الوصيف الذي يملك ذات الرصيد، فيما توقف رصيد يوفنتوس عند 69 نقطة في المركز الخامس.

المصدر: بي إن سبورت