أرسنال يؤكد هبوط وست بروميتش ويونايتد يعود بالنقاط كاملة ويؤجل تتويج السيتي

أكّد أرسنال هبوط وست بروميتش ألبيون بشكل رسمي قبل عدة مراحل من نهاية الدوري الإنكليزي الممتاز.



وأنهى أرسنال مغامرة وست بروميتش في الدوري الإنكليزي الممتاز بالفوز عليه 3-1 الأحد ضمن المرحلة الخامسة والثلاثين من المسابقة.



وتوقف رصيد وست بروميتش عند 26 نقطة في المركز التاسع عشر مع بقاء ثلاث مباريات له وبفارق 10 نقاط عن بيرنلي صاحب المركز السابع عشر.



ووقع سميث روي والإيفواري بيبي على ثنائية أرسنال في الشوط الأول (29 و35) فيما دوّن البرازيلي ماتيوس بيريرا هدف وست بروميتش الوحيد (67).



وأكد البرازيلي الآخر ويليان فوز أرسنال بهدف ثالث جاء مع اللحظات الأخيرة (90).



ورفع أرسنال رصيده إلى 52 نقطة في المركز التاسع.



وفي مباراة أخرى عاد مانشستر يونايتد منتصراً من أرض مستضيفه أستون فيلا 3-1 الأحد.



وانتهى الشوط الأول بتقدم لأصحاب الأرض بهدف وحيد وقع عليه بيرتراند تراوري من بوركينا فاسو 24. النتيجة التي تجعل من مانشستر سيتي بطلاً للدوري قبل أن يخوض لقاء نيوكاسل الجمعة.



لكن فريق المدرب النرويجي سولشار كان له رد فعل ممتاز في الحصة الثانية فسجل له البرتغالي برونو فيرنانديز من ركلة جزاء 52، ثم ماسون غرينوود 56 وأخيراً البديل المتألق الأوروغوياني إدينسون كافاني الثالث 87.



وطرد من أصحاب الأرض أولي واتكينز في الدقيقة 89 بعد نيله الإنذار الثاني.



الشياطين الحمر صار رصيدهم 70 نقطة بفارق 10 نقاط عن المتصدر سيتي، وبفارق 6 نقاط عن تشيلسي الثالث مع مباراة مؤجلة ليونايتد.



وأيضا تفوق ايفرتون على وست هام بهدف وحيد، فيما قلب ولفرهامبتون الطاولة على ضيفه برايتون واستعاد نغمة الانتصارات وتغلب عليه 2-1 وعزز موقعه في المركز الثاني عشر برصيد 45 نقطة، فيما مني برايتون بخسارته الرابعة عشرة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 37 نقطة في المركز الخامس عشر.





المصدر: وكالات