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الامارات | الأهلي يستبعد 5 لاعبين عن قائمة مباراة الزمالك.. وعودة سمير وكهربا وبواليا

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القاهرة ■ د.ب.أ 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستبعد 5 لاعبين عن قائمة مباراة الزمالك.. وعودة سمير وكهربا وبواليا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مدرب الأهلي المصري، الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، عن قائمة الفريق لمواجهة غريمه الزمالك المقررة اليوم (23:30 بتوقيت الإمارات) في . وشهدت القائمة عودة سعد سمير ومحمود كهربا ووالتر بواليا بعد غيابهم عن المباراة الماضية.

وضمّت قائمة الأهلي كلاً من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود وحيد وأحمد رمضان بيكهام ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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