الامارات | الأهلي يستبعد 5 لاعبين عن قائمة مباراة الزمالك.. وعودة سمير وكهربا وبواليا

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستبعد 5 لاعبين عن قائمة مباراة الزمالك.. وعودة سمير وكهربا وبواليا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مدرب الأهلي المصري، الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، عن قائمة الفريق لمواجهة غريمه الزمالك المقررة اليوم (23:30 بتوقيت الإمارات) في الدوري المصري. وشهدت القائمة عودة سعد سمير ومحمود كهربا ووالتر بواليا بعد غيابهم عن المباراة الماضية.

وضمّت قائمة الأهلي كلاً من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود وحيد وأحمد رمضان بيكهام ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا.

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