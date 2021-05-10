شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد ضد إشبيلية: الميرنجي ينجو من الخسارة وسباق المقدمة مستمر في الاشتعال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتزع ريال مدريد نقطة على ملعبه من فريق إشبيلية بعد التعادل بين الفريقين بنتيجة 2-2 في مباراة ضمن الجولة 35 من الدوري الإسباني «لا ليجا».

وأنهى الضيوف الشوط الأول متقدمين بهدف نظيف من توقيع لاعب الوسط البرازيلي فيرناندو.

وفي الشوط الثاني عدل أصحاب الأرض النتيجة بواسطة الجناح الإسباني ماركو أسينسيو.

وفي الدقيقة 77 وبعد لقطة جدلية كبيرة طالب فيها الفريقين بركلتي جزاء، قرر الحكم – بعد الرجوع للشاشة المخصصة له في الملعب – من إحتساب ركلة جزاء لصالح الضيوف نتيجة لمسة يد على مدافع ريال مدريد، إيدير ميلتاو، ليسدد لاعب الوسط إيفان راكيتيتش الكرة ويضع الضيوف في المقدمة مجددًا.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل من الضائع، حول المدافع دييجو كارلوس تسديدة لاعب الوسط الألماني توني كروس في مرمى فريقه، لينتزع ريال مدريد نقطة من المباراة ويفلت من الخسارة.

رجل المباراة:

حصل لاعب الوسط الألماني توني كروس على أعلى تقييم من موقع سوفا سكور بعد اداء كبير من لاعب الوسط الالماني الذي اشترك في تسجيل هدفي فريقه، فصنع الهدف الأول، وتسبب في الهدف الثاني بعد ان حول مدافع إشبيلية تسديدته في شباك الضيوف ليفلت ريال مدريد من الهزيمة.

ما الذي تعنيه المباراة للفريقين:

ريال مدريد استمر في المركز الثاني برصيد 75 نقطة، وأن كان الفريق قد أهدر فرصة سانحة لإعتلاء قمة الترتيب لأن الفوز اليوم كان سيضعه بجانب أتلتيكو مدريد في مقدمة الترتيب (77 نقطة) مع أفضلية ريال مدريد في المواجهات المباشرة.

إشبيلية واصل نزيف النقاط وأهدر 5 نقاط في أخر جولتين ليبتعد عمليًا عن صراع اللقب هذا الموسم مع تجمد رصيد الفريق عند 71 نقطة في المركز الرابع بفارق 6 نقاط عن الصدارة مع تبقي 3 جولات على نهاية الموسم.

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- إشبيلية افتتحوا التسجيل في مباراة على ملعب ريال مدريد في لا ليجا للمرة الأولى منذ مارس 2010.

- لا يوجد لاعب سجل أهداف كبديل في ريال مدريد تحت قيادة زين الدين زيدان في مختلف البطولات أكثر من ماركو أسينسيو (8).

- إيفان راكيتيش هو اللاعب الوحيد الذي سجل وصنع في نفس المباراة ضد ريال مدريد في الدوري هذا الموسم، وهو أول لاعب يحقق ذلك ضد ريال مدريد من جانب إشبيلية من لاعب الوسط البرازيلي ريناتو والمهاجم المالي فريدريك كانوتيه في ديسمبر 2008.