الامارات | الريال يفرط في صدارة الدوري الإسباني بتعادل مثير مع أشبيلية

شكرا لقرائتكم خبر عن الريال يفرط في صدارة الدوري الإسباني بتعادل مثير مع أشبيلية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أهدر ريال مدريد فرصة تصدر ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، وأضاع نقطتين ثمينتين ربما تتسببان في خسارته لقب المسابقة هذا الموسم، عقب تعادله 2 / 2 مع ضيفه أشبيلية اليوم الأحد في المرحلة الخامسة والثلاثين للبطولة.

ورفض الريال الهدية التي منحها له منافساه برشلونة وأتلتيكو مدريد، بعد تعادلهما بدون أهداف في لقائهما بالمرحلة ذاتها أمس السبت، حيث كانت النقاط الثلاث للريال اليوم كافية لتصدر الفريق الأبيض ترتيب البطولة بفارق المواجهات المباشرة أمام جاره اللدود أتلتيكو، الذي كان سيتساوى معه في رصيد النقاط.

بقي الريال (حامل اللقب) في المركز الثاني بترتيب المسابقة برصيد 75، بفارق المواجهات المباشرة أمام برشلونة، صاحب المركز الثالث، المتساوي معه في نفس الرصيد، فيما يبتعد بفارق نقطتين خلف أتلتيكو (المتصدر)، الذي بات الفريق الوحيد الذي يملك مصير تتويجه باللقب.

في المقابل، ظل أشبيلية، الذي عجز عن تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي عقب خسارته من أتلتيك بلباو في المرحلة الماضية، في المركز الرابع برصيد 71.

وبادر أشبيلية بالتسجيل عبر لاعبه فيرناندو ريجس في الدقيقة 22، قبل أن يتعادل ماركو أسينسيو للفريق الملكي في الدقيقة 67.

وبينما حاول الريال تسجيل الهدف الثاني، أعاد الكرواتي إيفان راكيتيتش التقدم لأشبيلية من جديد، عقب تسجيله الهدف الثاني للفريق الأندلسي في الدقيقة 78 من ركلة جزاء، فيما سجل دييجو كارلوس لاعب اشبيلية هدف التعادل للريال بالخطأ في مرمى فريقة في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

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