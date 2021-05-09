الامارات | مدرب خورفكان: نتطلع لنتيجة ايجابية أمام الجزيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب خورفكان: نتطلع لنتيجة ايجابية أمام الجزيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مدرب خورفكان البرازيلي كايو زيناردي عن ان فريقه سيخوض المباراة مع الجزيرة ضمن منافسات الجولة الاخيرة لدوري الخليج العربي بهدف ختام الموسم الحالي لدوري الخليج العربي بافضل صورة، مؤكدا ان المباراة مهمة لخورفكان مثلما هي مهمة للجزيرة الذي ينافس على الفوز بالبطولة.

وقال في المؤتمر الصحافي: "هي مباراة كبيرة في البطولة ولكل من خورفكان والجزيرة أهدافه التي ينهي بها الموسم".

يذكر ان الجزيرة يحتل المركز الاول برصيد 54 نقطة مقابل 25 لخورفكان في المركز العاشر.

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