الامارات | تحدٍّ خفي على لقب الدوري بين الجزيرة وبني ياس قبل انطلاق الموسم

شكرا لقرائتكم خبر عن تحدٍّ خفي على لقب الدوري بين الجزيرة وبني ياس قبل انطلاق الموسم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف مشرف فريق نادي الجزيرة السابق المحلل الرياضي، أحمد سعيد، عن تحدي خفي قبل بداية الموسم جرى خلال مكالمة هاتفية بينه ومسؤول في نادي بني ياس، فضّل عدم الكشف عن اسمه، مشيراً إلى أنه تفاجأ من الثقة المطلقة للأخير بفريقه اعتبر فيها «السماوي» منافساً قوياً على لقب دوري الخليج العربي لكرة القدم، وسيكون «الحصان الأسود» على وجه التحديد.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «تفاجأت بنبرة الثقة لديه لأن الموسم لم يبدأ وقتها، وكان فريقهم في ذلك الوقت مع المدرب الجديد الروماني دانيال إيسيلا، وتعاقدوا مع مدرب جديد والصورة لم تكن مكتملة».

ولم يكن بني ياس مرشحاً من المحللين والمراقبين للمنافسة على لقب الدوري، قبل بداية الموسم، لكنه الآن يحتل المركز الثاني على لائحة الترتيب برصيد 53 نقطة، وبات بحاجة في الجولة الأخيرة إلى الفوز على منافسه الوحدة في المقام الأول، ومن ثم انتظار هدية من لاعبي خورفكان بالفوز أو التعادل مع الجزيرة «المتصدر» برصيد 54 نقطة ليحصدوا لقب الدوري للمرة الأولى منذ تأسيس نادي بني ياس في 1982.

وأرجع مشرف نادي الجزيرة استغرابه من تصريحات إداري بني ياس وقتها، بسبب أن الوقت مبكر جداً للحكم على أي فريق من دوري الخليج العربي، كما أن «السماوي» كان قد دعم صفوفه بلاعبين جدد، وتعاقد مع المدرب إيسيلا، ويعني بأن الفريق لا يحظى بالتجانس في المقام الأول، ويصعب من مهمته في المنافسة على اللقب، قبل أن يحظى حتى بلقب «الحصان الأسود».

وقال سعيد: «إنه تفاجأ بالبداية القوية للفريق في بداية الموسم، التي أهلته ليحتل صدارة المنافسة في الجولة الثالثة بالعلامة الكاملة»، وأضاف: «لقد كان الأمر مفاجئاً بكل تأكيد، مع مرور الجولات هبط مستوى بني ياس، وقلت إن الأمور بدأت تعود إلى نصابها، لكن تفاجأت أكثر حينما عادوا للصدارة قبل جولتين وهم حالياً ينافسون على اللقب بشكل أساسي».

وتحوّل بني ياس تحت قيادة المدرب الروماني إيسيلا من البحث عن المراكز الدافئة إلى فريق ينافس على اللقب، وكان المدرب قاد «السماوي» لأفضل انطلاقة بعد أن حصد العلامة الكاملة (تسع نقاط) تحت قيادته في أول ثلاث مباريات، وهو ما لم يحدث على مدار المواسم الـ10 التي خاضها الفريق بين أندية المحترفين.

وأكد المشرف السابق لنادي الجزيرة، الذي توجه للعمل محللاً في قناة أبوظبي الرياضية، أنه يتمنى أن ينجح فريق الجزيرة في تحقيق اللقب، وقال: «الحظوظ 60% للجزيرة، مقابل 40% لبني ياس، وأنا من كل قلبي أتمنى أن يحقق الجزيرة لقب الدوري، لقد كان موسماً صعباً والتنافس وصل حتى الجولة الأخيرة، وهو ما يؤكد أن المستوى في تصاعد».

وأشار سعيد إلى أن بني ياس كان فريقاً مميزاً في الموسم الحالي، وظهر بمستوى قوي في كل المباريات، وقال: «حتى وإن لم يتوّجوا باللقب فهم أبطال غير متوّجين، بكل تأكيد هم (الحصان الأسود) للموسم، كما قال لي صديقي في نادي بني ياس، لقد كان محقاً في ما ذكره، وبكل تأكيد فإن ما ذهب إليه قد تحقق الآن بدليل أن ناديهم ينافس على اللقب حتى الجولة الأخيرة».

يذكر أن بني ياس حطم رقمه الذي ظل صامداً سبعة مواسم بحصوله على 53 نقطة حتى الآن، إذ كانت أكبر حصيلة حصدها من النقاط في الدوري (47 نقطة) سجلها في موسم 2012-‏‏2013، حققها من 14 فوز، وخمسة تعادلات، في حين خسر في سبع جولات، وسجل لاعبوه 50 هدفاً واستقبل 37، وأنهى الموسم في المركز الرابع.

• الروماني إيسيلا قاد بني ياس وسجّل أرقاماً ملفتة في الانطلاقة القوية وحصيلة النقاط عند خط النهاية.

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