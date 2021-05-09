شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس ضد ميلان: عرض كبير من الروسونيري ينهي عقدة الملعب الجديد للسيدة العجوز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق آي سي ميلان انتصارًا هامًا في سباق التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم القادم بعد أن تغلب خارج ملعبه على يوفنتوس بنتيجة 3-0 في مباراة ضمن الجولة 35 من الدوري الإيطالي «سيريا أي».

وأنتهى الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدف في الدقيقة الأخيرة عن طريق الجناح المهاجم الإسباني إبراهيم دياز.

ولاحت لميلان فرصة مضاعفة تقدمهم في الشوط الثاني عندما احتسب الحكم ركلة جزاء لمصلحتهم، سددها لاعب الوسط الإيفواري فرانك كيسي وتصدى لها الحارس تشيزني.

وقبل نهاية المباراة بـ 12 دقيقة، تمكن الجناح المهاجم الكرواتي أنتي ريبيتش من مضاعفة تقدم الضيوف بهدف ثان، قبل أن يتمكنوا من إضافة هدف ثالث بعدها بـ 4 دقائق فقط عن طريق المدافع الإنجليزي فيكايو توموري، لينجح ميلان في تحقيق ثلاث نقاط غالية على حساب منافس رئيسي على مراكز التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم القادم.

رجل المباراة:

حصل المدافع الإنجليزي فيكايو توموري على أعلى تقييم من موقع سوفا سكور بعد اداء دفاعي كبير، وكذلك تسجيله هدف من ضمن أهداف ميلان ال3.

توموري كان أكثر من أخرج الكرة من مناطق الخطورة (8)، الأكثر قطعًا للكرة (3)، والأكثر اعتراضًا للتسديد.

ما الذي تعنيه المباراة للفريقين:

آي سي ميلان صعد للمركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 72 نقطة، مع تبقي 3 جولات فقط على نهاية الموسم.

يوفنتوس خرج من المربع الذهبي وأصبح حاليًا في المركز الخامس برصيد 69 نقطة، وهو المركز الذي يعني فشل تأهل الفريق لدوري الأبطال، والتأهل للدوري الأوروبي.

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- أي سي ميلان حقق أول فوز له على الإطلاق في الدوري على ملعب يوفنتوس الجديد، بعد ان كان خسر جميع مبارياته ال9 السابقة، وهو أول فوز لهم بالدوري على يوفنتوس منذ مارس 2011 (الملعب القديم).

- إبراهيم دياز (21 عامًا و279 يومًا) هو أصغر لاعب من ميلان يسجل خارج قواعد الفريق ضد يوفنتوس في الدوري منذ المهاجم البرازيلي أليكساندر باتو في ديسمبر 2008 (19 عامًا و103 يومًا).

- ركلة الجزاء المهدرة من جانب فرانك كيسي هي خامس ركلة جزاء يهدرها ميلان هذا الموسم، الرقم الأكبر لفريق في الدوريات الأوروبية ال5 الكبرى هذا الموسم (مناصفة مع إيبار، في لا ليجا).

- الحارس تشيزني تصدى لـ 3 من أصل 4 ركلات جزاء تعرض لها في مواجهاته لميلان في الدوري.

- فيكايو توموري هو أول لاعب إنجليزي يسجل مع أي سي ميلان في الدوري منذ دافيد بيكهام في يناير 2009.