شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة أنور: هذا الجيل بالزمالك لن يقبل الخسارة من الأهلي مباراتين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لا بديل أمامه سوى تحقيق الفوز على الأهلي في مباراة القمة.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك، غدًا الإثنين، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرون، من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال حمادة أنور، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم»: «الزمالك لا بد من أن يحقق الفوز على الأهلي في مباراة الغد، لأن تحقيق أي نتيجة غير ذلك قد تؤثر على مشواره في بطولة الدوري».

وأضاف: «هذا الجيل في الزمالك، لن يقبل أن يخسر من الأهلي مرتين في موسم واحد، لأنهم لاعبين مميزين للغاية ولديهم شخصية كبيرة داخل الملعب».

وتابع: «الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، يجب أن يعدل من طريقة لعبه أمام الأهلي، وأن يضغط على المنافس من بداية، خاصة أن الفريق الأحمر أكثر جاهزية من مباراة الدور الأول بعد عودة بعض اللاعبين المصابين».