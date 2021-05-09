شكرا لقرائتكم خبر عن أرسنال ضد ويست بروميتش: ويليان يسجل اخيرًا وألارديس يعرف طعم الهبوط لأول مرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق أرسنال انتصارًا معنويًا على ملعبه وذلك بتغلبه على ويست بروميتش ألبيون بنتيجة 3-1 في المبارة التي جمعت بين الفريقين ضمن الجولة 35 من البريميرليج.

وأنهى الجانرز الشوط الأول متفوقين بهدفين دون مقابل من توقيع لاعب الوسط الشاب إيميل سميث رو، والجناح الإيفواري نيكولاس بيبي.

وفي الشوط الثاني قلص الضيوف الفارق لهدف من خلال لاعب الوسط البرازيلي ماتيوس بيريرا.

وفي الدقيقة الأخيرة، سجل الجناح البرازيلي ويليان الهدف الثالث للفريق، ليحسم المباراة لمصلحة أصحاب الأرض ويؤكد رسميًا هبوط الضيوف للتشامبيونشيب.

رجل المباراة:

حصل ويليان على أعلى تقييم من موقع سوفا سكور بعد اداء كبير من البرازيلي الذي احتفل اليوم بتسجيل أول أهدافه على الإطلاق بقميص الجانرز.

بجانب الهدف، كان ويليان أكثر لاعبي أرسنال صناعة للفرص (4)، وربح 4 إلتحامات أرضية.

ما الذي تعنيه المباراة للفريقين:

أرسنال حافظ على مركزه التاسع في جدول الترتيب برصيد 52 نقطة، وبفارق 6 نقاط كاملة عن المركز الخامس، مع تبقي 3 جولات على نهاية الموسم.

ويست بروميتش ألبيون تأكد هبوطه للتشامبيونشيب بعد تجمد رصيد الفريق عند 26 نقطة في المركز التاسع عشر.

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- أرسنال افتتح التسجيل في مباراة على ملعبه بالبريميرليج للمرة الأولى منذ مواجهة ليدز يونايتد في 14 فبراير الماضي.

- إيميل سميث رو سجل هدفه الأول على الإطلاق في البريميرليج. هذه خامس مساهمة تهديفية للاعب مع الفريق في الدوري هذا الموسم (20 مباراة) مع صناعته لـ 4 أهداف وتسجيله لـ هدف.

- بوكايو ساكا صنع 19 هدفًا في مختلف البطولات مع أرسنال منذ مباراته الأولى بقميص الفريق (نوفمبر 2018). رقم لم يحققه أي لاعب أخر في الفريق خلال تلك الفترة.

- فقط لاكازيت (20) وأوباميانج (18) اشتركا في تسجيل أهداف مع أرسنال في مختلف البطولات هذا الموسم أكثر من نيكولاس بيبي (17).

- ماتيوس بيريرا هو خامس لاعب مختلف يسجل 10 أهداف أو أكثر مع ويست بروميتش في موسم بالبريميرليج، وهو الأول منذ سايدو براهينو (14) في موسم 2014/2015.

- ويليان سجل أول هدف له بقميص أرسنال (مباراته رقم 37 مع الفريق).

- المدرب سام ألارديس عرف طعم الهبوط من البريميرليج للمرة الأولى في مسيرته التدريبية.