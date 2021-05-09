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سمير كمونة: «موسيماني معندوش روح الأهلي»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد سمير كمونة، مدافع الأهلي السابق، الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وقال سمير كمونة، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم»: «موسيماني، مشكلته أنه هادئ لا يعطي تعليمات للاعبين من على الخط خلال المباراة بصوت عالي».

وأضاف: «موسيماني، مش حماسي معندوش روح النادي الأهلي، وليس عنيف مع اللاعبين»، مؤكدًا :«مدرب الأهلي يجب أن يكون عنيف يستطيع السيطرة على اللاعبين، مثلما كان يفعل البرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني الأسبق للفريق الأحمر»..

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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