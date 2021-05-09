شكرا لقرائتكم خبر عن سمير كمونة: «موسيماني معندوش روح الأهلي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد سمير كمونة، مدافع الأهلي السابق، الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وقال سمير كمونة، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم»: «موسيماني، مشكلته أنه هادئ لا يعطي تعليمات للاعبين من على الخط خلال المباراة بصوت عالي».

وأضاف: «موسيماني، مش حماسي معندوش روح النادي الأهلي، وليس عنيف مع اللاعبين»، مؤكدًا :«مدرب الأهلي يجب أن يكون عنيف يستطيع السيطرة على اللاعبين، مثلما كان يفعل البرتغالي مانويل جوزيه، المدير الفني الأسبق للفريق الأحمر»..