شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة أنور: كارتيرون سيدفع بعبدالشافي أساسيًا أمام الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف حمادة أنور، المدير الإداري السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مفاجأة في تشكيل الفريق الأبيض خلال مباراة الأهلي.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك، غدًا الإثنين، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرون، من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال حمادة أنور، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم»: «مباراة الغد، مشاركة محمد عبدالشافي، في مركز الظهير الأيسر على حساب أحمد فتوح»، مضيفًا :«الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، لديه قناعة كبيرة بمستوى محمد عبدالشافي».

وأضاف: «محمد عبدالشافي، لديه خبرات كبيرة وهناك فروقات كبيرة بينه وبين أحمد فتوح، لذلك سيدفع به كارتيرون في التشكيل الأساسي».

وأوضح: «تشكيل الزمالك في مباراة الغد، لن يخرج عن، محمد عواد، في حراسة المرمى، خط الدفاع: محمد عبدالشافي، محمود علاء، محمود الونش، حمزة المثلوثي، خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، وأمامهما الثلاثي: أشرف بن شرقي، شيكابالا، أحمد سيد زيزو، خط الهجوم: حميد أحداد».