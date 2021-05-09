شكرا لقرائتكم خبر عن سمير كمونة: الزمالك كان يسبب لنا متاعب كثيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف سمير كمونة، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، عن ذكرياته في مباراة القمة.

وقال سمير كمونة، في تصريحات ببرنامج «ستاد المصري اليوم»: «أي لاعب كان يتمنى لعب مباراة القمة، نظرًا للمتابعة الجماهيرية الكبيرة لها سواء في مصر أو الوطن العربي».

وأضاف: «كنا نستعد للمباراة بشكل قوي ونكون في حالة تركيز كبيرة ليلة المباراة، خاصة أن الزمالك في تلك الفترة كان يمتلك جيل قوي أقوى من الجيل الحالي، حيث كان يتسبب لنا في متاعب كثيرة، ومن الصعب أن يفقد نقاط».

وواصل: «ليلة المباراة، خط الدفاع بالكامل كان يعقد جلسات بصفة مستمرة، لدراسة مهاجمي الزمالك، والذي كان يمتلك مهاجمين على أعلى مستوى على رأسهم أيمن منصور وأحمد الكأس وعبدالحليم علي».