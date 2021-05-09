شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون في رسالة لمشجعي الزمالك: المنافسة على الدوري صعبة لهذه الأسباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك، أن المنافسة على لقب الدوري الممتاز صعبة، مشددًا على أن لاعبي فريقه يمرون بظروف عصيبة مع عدم حصولهم على مستحقاتهم من أشهر.

ووجه كارتيرون رسالة لمشجعي نادي الزمالك خلال حوار مطول أجراه مع الموقع الرسمي للنادي ليقول: «الروح الموجودة بالفريق جيدة للغاية والجماهير تنسى أن الزمالك يمر بفترة صعبة، واللاعبون يمرون بفترة صعبة لعدم حصول على مستحقاتهم من عدة أشهر، ولكنهم يريدون الفوز من أجل الجماهير، وهدفي في الفترة المقبلة هو الفوز بالدوري وهو أمر أصعب من الفوز بالسوبر والبطولة الإفريقية».

وأضاف: «أؤكد لهم أن المنافسة على الدوري صعبة لأن الزمالك لم يحصل على البطولة منذ فترة، والمنافسة صعبة مع الأهلي ونحن نسعى للتتويج بالدوري والكأس هذا الموسم».

ولفت كارتيرون إلى حاجة الزمالك للاستمرارية من أجل تحقيق اللقب موضحًا: «الزمالك ينافس على البطولة، وكل ما نحتاجه هو الاستمرارية من أجل الفوز بالمسابقة، لأن الدوري يتضمن عدد مباريات أكثر على العكس من بطولة إفريقيا التي يخوض فيها الفريق عدد مباريات أقل للتتويج بالبطولة».