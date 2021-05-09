كل الطرق تقود المدرب الأحدث للقب الأقوى

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يبدأ المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، البرتغالي جوزيه مورايس اليوم مهمته رسميا بعد انتهاء فترة الحجر الصحي المحددة بسبعة أيام ضمن الاحترازات الصحية الوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

ووصل مورايس إلى الرياض قادما من العاصمة البرتغالية لشبونة الأسبوع الماضي بطائرة خاصة مع بقية الطاقم الفني المساعد.

وسيقود مورايس تدريبات الفريق لاستكمال المباريات الأربع المتبقية من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد أن تعذر إشرافه على الفريق في مواجهته الماضية أمام الشباب في الجولة الـ26 التي انتهت بفوز الهلال 5/ 1 بعد أن قاده فيها من داخل الملعب، المدرب الوطني عبداللطيف الحسيني منفذا لتوجيهات مورايس الذي تابع اللقاء عن بعد.

وستكون مواجهة الباطن الجمعة المقبل، هي الأولى لمورايس رسميا في قيادة الهلال.

ويبدو الطريق سالكا أمام مورايس لتحقيق لقب الدوري، خاصة وأنه تسلم الهلال وهو في صدارة الترتيب، بجانب عوامل أخرى مساعدة كعودة المصابين وخوض مباريات ليست بالصعبة.

وبظهوره من الجولة الـ27، سيكون مورايس المدرب الأحدث في الدوري بعد أن سبقه مدرب النصر مانو مينيز ومدرب الأهلي لورينت ريجيكامب ومدرب الوحدة جورجيوس دونيس في الظهور منذ الجولة الـ26 الماضية للمرة الأولى في الدوري.

لقب الدوري يداعب مورايس







تسلم الفريق وهو في الصدارة برصيد 51 نقطة وبفارق 3 نقاط عن الشباب الثاني.



المواجهات الأربع المتبقية أمام فرق لا تنافس على اللقب.



من بين المواجهات الأربع المتبقية، يخوض 3 مباريات في الرياض.



اكتمال صفوف الفريق بعودة المصابين.



حالة معنوية مرتفعة والتفاف حول الفريق.



عودة مرتقبة للجماهير.



مباريات الهلال المتبقية بالدوري

الجمعة 14 مايو

الهلال والباطن بملعب الأمير فيصل بن فهد (الجولة الـ27)

الأربعاء 19 مايو

الهلال والأهلي بملعب الأمير فيصل بن فهد (الجولة الـ28)

الثلاثاء 25 مايو

التعاون والهلال بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة (الجولة الـ29)

الأحد 30 مايو

الهلال والفيصلي بملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض (الجولة الـ30)