أدسون يخضع لعملية بالرباط الصليبي

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ويحتاج أدسون إلى فترة لا تقل عن 6 أشهر من بين استشفاء من العملية وتأهيل يسبقان عودته الرسمية للملاعب.
وكان أدسون الذي يعد واحدا من أهم العناصر التي يرتكز عليها المدرب يوسف المناعي، أصيب خلال مباراة فريقه أمام الاتفاق بالجولة الـ25.
وشارك لاعب المحور في 21 مباراة من أصل 26 خاضها فريقه بالدوري.
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