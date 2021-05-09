أدسون يخضع لعملية بالرباط الصليبي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خضع المحترف البرازيلي بصفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية، أدسون دا كروز أمس إلى عملية في الرباط الصليبي في موطنه البرازيل على يد الجراح البرازيلي المشهور رودريجو، وذلك بعد أن تكفل النادي بكافة مصاريف العملية للاعب.

ويحتاج أدسون إلى فترة لا تقل عن 6 أشهر من بين استشفاء من العملية وتأهيل يسبقان عودته الرسمية للملاعب.

وكان أدسون الذي يعد واحدا من أهم العناصر التي يرتكز عليها المدرب يوسف المناعي، أصيب خلال مباراة فريقه أمام الاتفاق بالجولة الـ25.

وشارك لاعب المحور في 21 مباراة من أصل 26 خاضها فريقه بالدوري.