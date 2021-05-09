حرمان الأندية من التمتع بإجازة العيد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فرضت برمجة مباريات الجولة الـ27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على لاعبي الفرق عدم التمتع بإجازة عيد الفطر المبارك، حيث لن يكون بمقدور لاعبي 10 فرق التمتع بإجازة ولو لمدة 24 ساعة فقط، حيث تبدأ مباريات الجولة في 14 مايو الموافق الجمعة المقبل، أي في اليوم الثاني لعيد الفطر المبارك في حال تصادف العيد مع يوم الخميس المقبل، فيما قد يسمح للاعبي 6 أندية خاصة أصحاب الأرض، بإجازة قصيرة لا تتعدى السويعات لقضائها مع ذويهم، باعتبار أن مباريات هذه الفرق تقام يوم السبت 15 مايو الحالي.

ويرحل الشباب لمواجهة الاتفاق في الدمام، فيما يسافر أبها إلى المجمعة لمواجهة الفيصلي، ويغادر النصر من الرياض إلى الباحة لملاقاة العين، ويستقبل الهلال في الرياض نظيره الباطن، فيما يغادر القادسية من الخبر إلى جدة لمواجهة الأهلي.

كما يسافر الوحدة من مكة المكرمة إلى الأحساء للالتقاء بالفتح، ويرحل الاتحاد من جدة إلى أبها لمواجهة فريق ضمك. أما المباراة الثامنة فتشهد بقاء طرفيها في مدينتهما، عندما يلتقي الرائد والتعاون ببريدة في ديربي القصيم كواحدة من أقوى مواجهات الجولة.

في المقابل، سيكون وضع أندية دوري الدرجة الأولى أفضل حالا بفارق بسيط، حيث تخوض الفرق مواجهات الجولة الـ35 يومي 15 و16 المقبلين (السبت والأحد).

مباريات الجولة الـ 27

الجمعة 14 مايو







الاتفاق والشباب بملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام



الفيصلي وأبها بملعب مدينة المجمعة الرياضية



العين والنصر ملعب مدينة الملك سعود الرياضية في الباحة



الهلال والباطن بملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض



الأهلي والقادسية بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة



السبت 15 مايو