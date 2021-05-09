السقاف والمحياني مديران تنفيذيان بالأهلي

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وكان مجلس الإدارة المنتخب أخيرا عقد اجتماعه الأول بعد تسلمه أمور النادي رسميا واعتماد أعضاء المجلس من وزير الرياضة.
وتم الاجتماع بعد خسارة الفريق الأول لكرة القدم أمام التعاون الجمعة الماضي بنتيجة 2 /4 ضمن الجولة الـ26 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وهي الخسارة السابعة على التوالي للفريق هذا الموسم.
ونوقش خلال الاجتماع أوضاع الفريق ووضع خطة قصيرة المدى لانتشاله من وضعه الحالي ومركزه المتأخر في الدوري (التاسع) وإيقاف هزائمه المتتالية في الجولات الأربع الأخيرة المتبقية من الدوري.
ويسعى النفيعي لإجراء عدة تعديلات على الهيكل الإداري لكرة القدم بالنادي.
من جهة أخرى اقترب المهاجم السوري عمر السومه من العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد تغيبه عنها نتيجة إصابة في العضل لحقت به خلال مباريات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا غاب على إثرها عن اللقاء الأخير بدور المجموعات أمام الدحيل، وأمام التعاون في الدوري.
وينتظر المدير الفني، الروماني لورينت ريجيكامب التقرير الطبي واللياقي الخاص بالسومة لتحديد مشاركته الجمعة المقبل أمام القادسية من عدمها.
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