العطوي يلعب على نقص الشباب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طالب المدير الفني لفريق الاتفاق، الوطني خالد العطوي لاعبيه بنقاط المباراة المقبلة التي يستضيف فيها فريق الشباب على أرضه بالدمام ثاني أيام عيد الفطر ضمن مباريات الجولة الـ27 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وشدد العطوي على أهمية اللقاء وضرورة استغلال النقص الحاصل في صفوف الشباب الذي سيفتقد خدمات الثنائي الأرجنتيني إيفر بانيغا المبعد بالبطاقة الحمراء في لقاء الهلال وكريستيان جوانكا لتراكم البطاقات، محذرا من التهاون والتراخي في تلك المواجهة، مشددا على أهمية مواصلة الانتصارات للمنافسة على المقعد الآسيوي في ظل تبقي 4 مباريات للفريق في دوري المحترفين.

من جهة أخرى، عاود الفريق تدريباته بعد خسارة مواجهته الودية أمام نده وجاره القادسية 2 /3، حيث رفض المدرب العطوي منح اللاعبين راحة في الأيام المقبلة لحين موعد مواجهة الشباب.