العطوي يلعب على نقص الشباب

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وشدد العطوي على أهمية اللقاء وضرورة استغلال النقص الحاصل في صفوف الشباب الذي سيفتقد خدمات الثنائي الأرجنتيني إيفر بانيغا المبعد بالبطاقة الحمراء في لقاء الهلال وكريستيان جوانكا لتراكم البطاقات، محذرا من التهاون والتراخي في تلك المواجهة، مشددا على أهمية مواصلة الانتصارات للمنافسة على المقعد الآسيوي في ظل تبقي 4 مباريات للفريق في دوري المحترفين.
من جهة أخرى، عاود الفريق تدريباته بعد خسارة مواجهته الودية أمام نده وجاره القادسية 2 /3، حيث رفض المدرب العطوي منح اللاعبين راحة في الأيام المقبلة لحين موعد مواجهة الشباب.
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