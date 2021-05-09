الدوخي يتوقع فوز الجزيرة وبني ياس

أشاد عمار الدوخي لاعب نادي الشعب السابق والمحلل الرياضي المعروف بدوري الموسم الحالي، وقال: «سعادتنا كبيرة بتطور مستوى المنافسة وان يكون الحسم في الثواني الأخيرة بعدما استمتعنا بالسباق المثير بين الجزيرة وبني ياس وخصوصا في الجولة قبل الأخيرة التي شهدت اثارة كبيرة هذا على مستوى المقدمة، وسيكون العيد عيدين للفريق الذي يتوج باللقب».

وعن رأيه الفني في مباراة الجزيرة وخورفكان قال «هذه المباراة ستكون مختلفة كثيراً عن مباراة خورفكان والجزيرة التي انتهت بفوز خورفكان في الدور الأول، وفي نفس الوقت مباراة بني ياس مع الوحدة لن تكون مثل مواجهتهما التي انتهت بهدفين نظيفين ل «السماوي» في الذهاب، وأتوقع فوز الجزيرة على خورفكان،وبني ياس على الوحدة لان الجزيرة وبني ياس يلعبان بدافع وحافز البطولة،وفي الوقت ذاته لن يكون خورفكان والوحدة خصمين سهلين ولاسيما انهما يلعبان من دون ضغوط».

وتابع الدوخي: «أذكر أن بني ياس بعد الفوز على الوحدة في الجولة 13 انهى الدور الأول ثالثاً برصيد 26 نقطة متأخراً بفارق 6 نقاط عن الشارقة المتصدر وبطل الشتاء،أما الجزيرة فكان رابعاً، ولكن الشارقة تراجع للمركز الثالث برصيد 48 نقطة و«السماوي» أصبح ثانياً ويتقدم عليه بفارق 5 نقاط».

صراع البقاء

وعن الجدل الحاصل في مطالبة عجمان بتأجيل مباراته مع الفجيرة إلى مابعد مباراة الوحدة والفجيرة المؤجلة،قال الدوخي«هناك أمور برمجة وأمور تنظيمية تخص الرابطة والاتحاد نحن كمحللين لادخل لنا فيها ويجب أن نترك لهم حرية التحرك و نحن كمتابعين نستمتع بمثل هذه المواقف المثيرة كون الصراع على اللقب باقياً حتى الجولة الأخيرة بين فريقين، والصراع على الهبوط أيضاً كذلك، ونتمنى ان نستمتع بمباراة كبيرة والبقاء سيكون للأجدر.

وتابع الدوخي: «المفارقة ان الوحدة هو الفريق الذي يشكل القاسم المشترك في مباراتين مفصليتين في التتويج وفي الهبوط».