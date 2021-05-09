شكرا لقرائتكم خبر عن الغيلاني: المطروشي يتعرض لحملة تستهدف إحباطه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: مسعد عبد الوهاب

دافع جمعة صالح الغيلاني، رئيس اللجنة الفنية لكرة الماء في اتحاد السباحة وكرة الماء والغطس، ومشرف الألعاب المائية في نادي الجزيرة، عن سباح المنتخب ونادي الوصل يوسف المطروشي مؤكداً أنه الأفضل على مستوى الإمارات في الوقت الحالي بما حققه من أرقام تثبت ذلك على الرغم من صغر سنه حيث لم يبلغ ثمانية عشر عاماً.

وتابع: «المطروشي هو أفضل سباح في الإمارات في الوقت الحالي، وأرقامه تثبت ذلك، ولكن هناك ما يمكن وصفه بالحملة على المطروشي من بعض من يستهدفون إحباطه لأسباب شخصية على خلفية أنه الأفضل، والملاحظ تصاعد ذلك بعد مشاركته الأخيرة في بطولة مصر الأخيرة التي أقيمت مابين 5 و10 إبريل الماضي، ولست أدري لصالح من ما يثار حول اللاعب».

وأضاف: «أتفق مع عبيد الجسمي في ما طرحه على صفحات جريدة الخليج في جزئية أنه يجب محاسبة المسؤولين عن القياس الخاطئ الذي تم في مسبح 25 متراً وهذا كان خطأ لأنها ترتبط بسباح يحمل الأمل لسباحة الإمارات في التأهل للأولمبياد، بينما المفترض أن يكون في مسبح أولمبي 50 متراً، وذلك قبل مشاركته في بطولة القاهرة، ومع احترامي لما طرحه السباح عبيد الجسمي في أنه حقق برونزيتين في بطولة آسيا باليابان، أود توضيح أنهما تحققتا في بطولة «ماسترز» أي كبار السن، ونحن نقول ذلك حتى لا يتم القفز على الحقائق».

وتابع:أرى المطروشي هو الأفضل على الإطلاق قياساً على أرقامه، علماً أنني ضد هذه المشاركة وكنت أفضل التريث حتى يستعد بشكل كافٍ في مسبح 50 متراً، ومن ثم يشارك في بطولة أخرى مؤهلة في أوروبا على غرار بطولة برشلونة قبل غلق باب التأهل لأولمبياد طوكيو نهاية يونيو.

وأضاف:«الواقع يقول إن الأرقام الرسمية المسجلة للسباح الإماراتي يوسف المطروشي تثبت أنه حطم 8 أرقام قياسية محلية وخليجية منها 5 خليجية، وهو سباح ملتزم وعلى خلق وهو الأفضل من واقع الأرقام كما أنه سباح شامل يلعب مسافات قصيرة «مجرى قصير» وأيضاً الطويلة ولست أدري لمصلحة من محاولات إحباطه لأنه في النهاية يحمل أمل الإمارات في بلوغ الأولمبياد وحتى لو لم يوفق هذه المرة فأمامه مستقبل واعد وسيحقق الكثير لأنه يتسم بالجدية والالتزام في التدريبات.

وتجدر الإشارة إلى أن قياس الزمن للمطروشي في تخصص 100 متر حرة، تم قبل مشاركته في بطولة مصر، وفي مسبح نادي الوصل ومسافته 25 متراً وبساعة يدوية وبلغ 38: 50 ثانية، وقت القياس، علماً بأن رقم التأهل لأولمبياد طوكيو هو 03: 50 ثانية ما يعني أن المطروشي كان بحاجة لكسر 35 جزءاً من الثانية للتأهل.

ويذكر أن تصريحات البطل السابق عبيد الجسمي أثارت جدلاً في أوساط المتابعين للعبة،فالبعض اتفق معه فيما طرحه بشأن ضرورة محاسبة كل من تسبب في عدم تأهل المطروشي إلى الأولمبياد وطلب تقرير من الجهات العليا المسؤولة عن الرياضة يتضمن كافة الظروف والملابسات الخاصة بمشاركة اللاعب في بطولة مصر، والتي آلت إلى عدم تأهله، علماً أن اتحاد اللعبة أقال مدرب المنتخب عقب العودة من القاهرة مباشرة إلا أن ذلك لا يعفي من المساءلة على اعتبار أن اللاعب كان في مهمة وطنية هدفها التأهل لأولمبياد طوكيو 2021».