كرة يد.. مفاوضات متقدمة بين "بطل أوروبا السابق" والأهلي لضم الطيار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكدت تقارير صحفية مقدونية، أن مفاوضات نادي فاردار المقدوني للتعاقد مع محمد الطيار حارس فريق كرة اليد بالنادي الأهلي، وصلت إلى مرحلة متقدمة.

ووفقًا لما ذكره موقع جول المقدوني، فإن فاردار بات قريبًا للغاية من حسم انتقال الطيار إلى صفوفه بداية من الموسم المقبل، حيث من المقرر أن يتم إعلان الصفقة رسميًا خلال ساعات مقبلة.

وأوضح الموقع أن الطيار يعمل حاليًا على استخراج تصريح السفر الخاص به من أجل التوجه إلى مقدونيا وإعلان انتقاله رسميًا إلى فريقه الجديد.

وفي نفس السياق، أكد الموقع أن حسن وليد قداح ظهير نادي الزمالك يعد من بين الصفقات التي سيبرمها فاردار أيضًا خلال الأيام المقبلة.

وشدد التقرير المقدوني أن إدارة فاردار ستتواصل مع الزمالك أيضًا خلال أيام قليلة للاتفاق على كافة بنود انتقال قداح إلى الفريق الأوروبي.

وسبق لفاردار أن توج بطلًا لدوري أبطال أوروبا في موسمي 2016-2017 و2018-2019، بينما ودع منافسات المسابقة في نسختها الجارية من دور الـ16 على يد فيزبريم المجري الذي يلعب له المصري يحيى خالد.