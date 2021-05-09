بمشاركة النني.. آرسنال يدفع وست برومتش للهبوط من بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

حقق آرسنال فوزا مستحقا على وست بروميتش بثلاثة أهداف مقابل هدفي، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "الإمارات" مساء الأحد، ضمن منافسات الأسبوع الـ35 للدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت المباراة مشاركة الدولي المصري محمد النني بشكل أساسي، وخاض لاعب الوسط اللقاء كاملا للمرة الثانية على التوالي.

وبهذه النتيجة، يرفع آرسنال رصيده إلى 52 نقطة ليحتل المركز التاسع، فيما تجمد رصيد وست بروميتش عند 26 نقطة في المركز قبل الأخير بجدول ترتيب بريميرليج.

وهبط وست بروميتش من بريميرليج بشكل رسمي، ليلحق بفريق شيفيلد يونايتد متذيل الترتيب إلى دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "تشامبيونشيب" في الموسم المقبل.

تشكيل آرسنال: لينو، تشامبرز، هولدنج، جابرييل، ساكا، سيبايوس، محمد النني، بيبي، ويليان، سميث رو، مارتنيلي.