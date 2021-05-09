الخليج 365 يكشف.. كواليس جلسة 5 دقائق بين الخطيب ولاعبي الأهلي قبل القمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

عقد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي، جلسة سريعه مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، قبل ساعات من مواجهة القمة أمام الزمالك المقرر لها التاسعة والنصف من مساء غد باستاد القاهرة ضمن منافسات مسابقة الدوري.

وحرص الخطيب على حضور مران الفريق الرئيسي أمس رفقة لجنة التخطيط للنادي لدعم اللاعبين قبل قمة الزمالك.

وقال مصدر بالأهلي في تصريحاته لمصراوي أن محمود الخطيب تحدث مع اللاعبين لمدة خمس دقائق فقط، قال فيهم إن مجلس الإدارة وجماهير النادي تثق بهم وبقدراتهم، خاصة مع تعرضهم لضغوط كبيرة في خوض المباريات المتتالية خلال الفترة الماضية.

وأضاف المصدر الذي تحفظ علي ذكر اسمه أن الخطيب أكد للاعبي الأهلي ثقته بهم وتفهمهم للفترة الصعبة التي يمرون بها من ضغط المباريات وأهمية مواجهة الزمالك وضرورة تحقيق نتيجة إيجابية.

وأوضح المصدر أن الأهلي يخوض تحديات كبيرة خلال الفترة المقبلة تبدأ بمواجهة الزمالك، ثم صن داونز ذهاباً وإياباً في دور الـ8 لدوري الأبطال الأفريقي، ثم السوبر الأفريقي 28 مايو الجاري أمام نهضة بركان المغربي بالدوحة، ومواجهات مهمة قد تحسم بشكل كبير مسابقة الدوري المحلي، ثم السوبر المصري أول يوليو المقبل.

وتابع الخطيب للاعبيه: "مباراة الزمالك هي جزء من سلسلة مواجهات نتمنى أن تكون ناجحة وننسى ما حدث في وقت سابق ..العبوا لاسمكم وناديكم وجماهيرهكم".

ويختتم الفريق الأحمر تدريباته مساء الأحد استعداداً لمواجهة الزمالك بعد أن دخل معسكرا مغلقا أمس بقائمة تضم كلا من، محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمود وحيد وأحمد رمضان بيكهام ومحمود متولي ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر ومحمد هاني وأحمد نبيل "كوكا".

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب أندية الدوري بفارق 4 نقاط عن الأهلي، الذي يمتلك مباراتين مؤجلتين، والفوز بالنسبة لأي من الفريقين يمنحه أفضلية دون النظر لمباريات الطرف الآخر في باقي جولات المسابقة.