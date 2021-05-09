بث مباشر | مشاهدة مباراة ريال مدريد واشبيلية في الدوري الاسباني

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لقمة مباريات اليوم بين ريال مدريد واشبيلية في الجولة 35 من الدوري الاسباني، والمقرر لها على ملعب ألفريدو دي ستيفانو في مدريد.

تنطلق مباراة ريال مدريد واشبيلية في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينيتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، وتنقل على قناة بي إن سبورتس 1 بصوت المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي.

تأتي مباراة ريال مدريد واشبيلية بعد تعادل متصدر الليجا، أتلتيكو مدريد، مع مضيفه برشلونة بنتيجة 0/0، بعد عصر أمس السبت لحساب نفس الجولة، وهي النتيجة التي أعطت ريال مدريد أملاً في تصدر الليجا بنفس عدد نقاط أتلتيكو مدريد، مع أفضلية للريال بفارق المواجهات المباشرة.

ولا تزال فرص إشبيلية في المنافسة على لقب الليجا قائمة، إذا حقق الفوز على ريال مدريد هذا المساء، حيث يمتلك 70 نقطة في المركز الرابع بفارق سبع نقاط عن الاتلتي.

تابع البث المباراة لمباراة ريال مدريد واشبيلية مع الخليج 365 من خلال تحديث هذه الصفحة اول باول على مدار ال90 دقيقة.

ريال مديد 1-1 اشبيلية

ملعب الفريدو دي ستيفانو – مدريد

الدوري الاسباني – الجولة 35

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تشكيلة ريال مدريد اليوم | كورتوا ، مارسيلو، ناتشو، ميليتاو، اودريوزولا ، كاسيميرو، توني كروس، لوكاس مودريتش، فيدي فرلفيردي، فينسيوس جونيور، كريم بنزيمة.

تشكيلة اشبيلية اليوم | ياسين بونو – كوندي – خيسوس نافاس – دييجو كارلوس – أكونيا – فرناندو – أوكامبوس – جوردان – ايفان راكيتيتش – سوسو – أليخاندرو جوميز .

الدقيقة 12 – هدف ملغي لريال مدريد سجله كريم بنزيمة بالرأس بعد عرضية اودريوزولا الذي كان مستللاً لحظة تسلمه للكرة على الرواق الايمن.

الدقيقة 21 – جوووووول ، اشبيلية ينجح في تسجيل الهدف الاول عن طريق لاعب الوسط فرناندو بتسديدة ذكية على يمين كورتوا بعد مراوغة كاسيميرو داخل منطقة الجزاء فور تسلمه تمريرة رأسية قام سوسو بتمهيدها بشكل مذهل.

الدقيقة 25 – فينسيوس يمر من اليسار ويمرر نحو كاسيميرو على حافة منطقة الجزاء ليسددها كاسيميرو بقوة لكن في يد ياسين بونو.

الدقيقة 45 – نهاية الشوط الاول بتقدم اشبيلية

الدقيقة 50 – مطالبات من ريال مدريد باحتساب ركلة جزاء ضد مدافع اشبيلية بعد شبهة تعمد لمس لكرة عرضية بالزراع لكن لاعادة اوضحت انعدام نية التعمد

الدقيقة 65 – فرصة ذهبية يهدرها فينسيوس جونيور بعد عرضية من كريم بنزيمة داخل منطقة الستة ياردات، وضعها فينسيوس في القائم الايمن بطريقة غريبة

الدقيقة 67- جووووووووووووووووول، ريال مدريد يسجل هدف التعادل عن طريق البديل ماركو اسينسيو بتسديدة بباطن قدمه اليسرى بعد تلقيه تمريرة بينية داخل المنطقة من توني كروس.

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