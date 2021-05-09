شكرا لقرائتكم خبر عن الإرهاق يجبر جهاز الإسماعيلي علي تعديل البرنامج التدريبي قبل مواجهة البنك الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختتم فريق الكرة الأول بالإسماعيلى تدريباته، مساء الأحد، قبل المغادرة للقاهرة تحضيرًا للقاء البنك الأهلي، غدًا الاثنين، باستاد بتروسبورت في إطار الجولة الــ21 من عمر بطولة الدورى المحلى.

و شهد المران وضع اللمسات الأخيرة والاتفاق على مجموعة من الجمل الفنية والتكتيكية المقرر تنفيذها خلال مواجهة الاثنين، واكتفي الجهاز الفني بمنح اللاعبين جرعات تدريبية مخففة لتفادي تعرض أي منهم للإصابة، خصوصًا بعدما اشتكوا من الإجهاد خلال التدريبات الأخيرة مما دفع الجهاز الفني يعدل برنامجه التدريبي للاعبين.

وقام الجهاز الفني، بتقسيم اللاعبين لمجموعتين الأولى تحت قيادة حمد إبراهيم المدرب العام وأحمد حسام المدرب المساعد وآخرى تحت قيادة على طه مخطط الأحمال ومحلل الأداء.

وأدى حراس المرمى تدريبات شاقة تحت إشراف مصطفى كمال وسط حالة من الاصرار والتركيز.